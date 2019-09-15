"Парк Ангелов" открыли на месте сгоревшей "Зимней вишни" в Кемерово

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"Парк Ангелов", построенный по проекту американского дизайнера Джона Вайдмана, открыли в Кемерово 15 сентября, сообщают "РИА Новости".

Пространство для отдыха, расположенное на месте сгоревшей "Зимней вишни", занимает территорию в 1,8 гектара. Название для парка выбрали при помощи онлайн-голосования.

Территория разделена на две части стеной с водопадом. Одна часть состоит из прогулочных дорожек и газонов, украшенных декоративным камнем, а вторая предназначена для детей. Здесь установлена детская площадка, фонтан-шутиха и амфитеатр для взрослых.

В парке установлена башня, символизирующая Кузнецкую крепость. В ней расположена смотровая площадка.

На территории парка высадили 60 сосен, в память о 60 погибших.

"Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе. Мы сделали старинную башню, которая частично отражает, с чего начинался весь Кузбасс — с Кузнецкой крепости", — сказал журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.