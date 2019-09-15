Нефтяные объекты подверглись атаке дронов в Саудовской Аравии

Два крупных нефтяных объекта компании Saudi Aramco подверглись атаке дронов в Саудовской Аравии, сообщает "РБК".

Атакованы были крупные месторождения в Абкайке и Хурайсе. Пострадал Нефтеперерабатывающий завод, который Саудовская Аравия называет крупнейшим в мире.

Ответственность за атаку взяло на себя движение "Ансар Аллах".

В результате атаки, уровень добычи нефти компании сократился в два раза, до 5 млн баррелей в сутки. Был нарушен экспорт нефти.

Согласно статистическому обзору рынка энергоресурсов производство нефти в Саудовской Аравии в 2018 году составило 10,5 млн барр./сутки, экспорт — 7,4 млн барр./сутки.