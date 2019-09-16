Минтруд проведет эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме, сообщают "Известия".
Эксперимент коснется предприятий, входящих в нацпроект по повышению производительности труда, из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной деятельности и строительства.
В ведомстве считают, что сейчас четких критериев для перехода на четырехдневку нет и необходим сбор статистических данных. Окончательный вывод можно будет сделать после того, как эксперимент проведут на большом количестве компаний.
Эксперты отмечают, что ничего страшного в переходе на сокращенную рабочую неделю нет, но на сегодняшний день не все компании к этому готовы.
Комментарии
Отмечается, что коснется изменение компаний из сфер ...сельского хозяйства...
они что, хотят заставить коров доиться 4 дня в неделю....
16.09.2019 09:23
- гость -
Так Вы думаете они про работающих в сельском хозяйстве? Ошибаетесь, это про чиновников, они будут в кабинетах сидеть по четыре дня, а то так перетруждаются перекладывая бумажки по углам стола.
Это фрагмент борьбы с бедностью. Ставка останется , а работать за пол ставки придется! Лёгкий финт ушами и вуаля!
Цель - выжать работника полностью и выкинуть. И как хитро всё преподносится - сокращение рабочей недели! Только говорят о количестве рабочих дней, а не продолжительности рабочей недели в часах. А ведь в трудовом кодексе речь идет прежде всего о рабочих часа, не более 40 часов в неделю. А народ поведется на обман, как хорошо мол, меньше работать. Но то, что после 4 дней по 10 часов ты будешь выжат полностью и пару дней будешь восстанавливаться ни на что не способный не задумываются. Когда Форд сокращал рабочий день до 8 часов он делал это не из-за большой любви к рабочим, а из интересов бизнеса, поскольку с отдохнувшего работника можно получить большую отдачу. Нельзя позволить нашим "эффективным" менеджерам себя обмануть..
комментаторы не туда смотрите. ...
читайте внимательно между строк "... выборочно на некоторых предприятиях... "
понятно, что в сх и стройке не зайдет .
Скажут "... не эффективно ... "
А вот в думе, и в силовых структурах - зайдет и очень даже, сработает сразу.
в итоге вся страна будет пахать как и ранее,
но некоторые органы будут иметь 32 часа рабочую неделю,
и отпуск 50 дней в году .... и на пенсию раньше ....