Минтруд проведет эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме, сообщают "Известия".

Эксперимент коснется предприятий, входящих в нацпроект по повышению производительности труда, из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной деятельности и строительства.

В ведомстве считают, что сейчас четких критериев для перехода на четырехдневку нет и необходим сбор статистических данных. Окончательный вывод можно будет сделать после того, как эксперимент проведут на большом количестве компаний.

Эксперты отмечают, что ничего страшного в переходе на сокращенную рабочую неделю нет, но на сегодняшний день не все компании к этому готовы.