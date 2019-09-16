Отопление в Барнауле дадут в самый жаркий день сентября, когда будет +30 градусов

Ориентировочная дата официального начала отопительного сезона в Барнауле – 23 сентября, сообщается на официальном сайте города.

По данным Gismeteo, 23 сентября будет самым жарким: до +30 градусов жары днем, ночью ожидается +16, будет облачно и без осадков.

"По заявке, адресованной ресурсоснабжающей организации, возможна подача тепла отдельным потребителям", – уточнили в мэрии.

На сегодня полностью готовы к запуску тепла все 178 детских садов и 92 школы, медицинские учреждения – на 92%, жилой фонд – на 85%.

Проведены гидравлические испытания по контуру Барнаульских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, выполнен текущий ремонт тепловых сетей и оборудования. На объектах управляющие компании приступили к заполнению систем.

По данным на конец августа, запас угля составляет более 300% от норматива.