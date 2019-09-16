До +28°C: бабье лето пришло в Алтайский край

Теплая погода возвращается в Алтайский край. Так, во вторник, 17 сентября, температура воздуха будет держаться на уровне от +20°C до +25°C, сообщает краевой ЦГМС.

В южных районах ожидаются дождь и гроза. В утреннее время снизится видимость из-за тумана.

Также прогнозируется порывистый ветер – воздушный поток местами может достигать 15 м/с. В темное время суток похолодает – от +10°C до +15°C.

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +21°C до +23°C. Без осадков. Синоптики прогнозируют, что с наступлением темноты станет прохладно – от +12°C до +14°C. Ветер ожидается слабый. Его скорость составит от 3 до 8 м/с, но возможны порывы до 13 м/с.

Отметим, что к середине недели станет еще жарче. Так, в среду дневная температура может достигнуть +27°C, а в четверг – +28°C.