Алтайский ретейлер продолжает падение в рейтинге крупнейших компаний в России

Алтайская компания "Мария-Ра" вошла в число 200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes за 2019 год. Она попадает в шорт-лист уже несколько лет подряд, но с каждым разом опускается в рейтинге.

Forbes публикует его уже в седьмой раз. Компании ранжируются в рейтинге по выручке 2018 года. "Мария-Ра" расположилась на 130-м месте. Выручка компании составила около 80 миллиардов рублей. На данный момент в "Марии-Ра" работают 19200 сотрудников.

В 2018 году компания была на 110-м месте, в 2017 и 2016 годы – на 106-м. Таким образом, ретейлер теряет позиции в рейтинге каждый год.

По данным Forbes, общая рублевая выручка 200 частных компаний за год увеличилась на 22,2%, до 43,7 трлн рублей.

Возглавляет рейтинг "Лукойл" с годовой выручкой 8,036 трлн рублей. На втором месте одна из крупнейших нефтегазовых компаний России – "Сургутнефтегаз" с выручкой 1,867 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров X5 Retail Group, выручка которой составила 1,533 трлн рублей. В топ-5 также вошли "Магнит" и "Татнефть".

Самый большой рост активов, в среднем на 60,2%, как и прошлом году, продемонстрировали угольные компании – цены на уголь в 2018-м продолжали расти и за год в среднем выросли на 10%.

В других секторах картина такая: лесная промышленность – средний рост выручки 36,8%, IT – 24%, машиностроение – 22,2%, транспорт и химпром – по 21,5%, торговля – 19,8%, нефтехимия – 16,8%, металлургия – 16%, финансы – 15,9%, агропром – 15,3%, фармацевтика – 14,8%, электроэнергетика – 5,8%, телекоммуникации – 5,3% и туризм – 3,7%.