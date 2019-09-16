Министерство спорта Алтайского края в своем аккаунте в социальных сетях выложило ролик с поддержкой школьника Прохора Ильиных из Красноярского края, которого хотели выгнать за прическу как у Златана Ибрагимовича.

"Прохор, держи хвост пистолетом. Подойди к учительнице, попробуй с ней корректно объясниться. А потом приезжай к нам на Алтай", – обратился к нему глава ведомства Алексей Перфильев.

Подросток выбрил виски, обесцветил волосы и собрал их в пучок, чтобы быть похожим на своего любимого футболиста – нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича. Администрация школы считает, что окрашивание волос в яркие цвета пошло с Запада от представителей сексуальных меньшинств. Также педагоги ссылаются на "Гитлерюгенд" – юношескую военизированную нацистскую организацию, существовавшую в Германии с 1926 по 1945 год. Завуч Ольга Смирнова показала ребенку распечатку статьи с критикой подобных причесок. В этом материале автор ссылался в том числе и на стрижки, которые носили члены "Гитлерюгенда".

Бывший капитан сборной России, а ныне советник президента Российского футбольного союза Алексей Смертин выразил поддержку ученику и пригласил его на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года Россия – Шотландия. Мальчика поддержали многие тренеры, включая Юрия Семина и Валерия Карпина, а также сборная России в полном составе.