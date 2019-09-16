Цена iPhone 11 Pro Max в России стремится к мировому рекорду

Прогноз средних цен на новый iPhone 11 по странам опубликовало издание о мобильных технологиях PhoneArena. Согласно ожиданиям экспертов, стоимость максимальной комплектации новейшего iPhone в России может оказаться самой высокой в мире.

Так, Apple iPhone 11 Pro Max 512GB может выйти на российский рынок по цене 132 тысячи рублей (2053 долларов). Это выше, чем в 11 других представленных в прогнозе странах: США (1449 долларов), Канаде (1509 долларов), Великобритании (1867 долларов), Франции (1839 долларов), Италии (1872 доллара), Норвегии (1917 долларов), Китае (1794 доллара), Индии (1899 долларов), Японии (1460 долларов) и Австралии (1719 долларов).

"Бюджетная" комплектация Apple iPhone 11 64GB в России также вошла в тройку самых дорогих в рейтинге – 60 тысяч рублей (933 доллара). Выше цена прогнозируется только в Норвегии (947 долларов). Замкнула тройку Италия (930 долларов). Дешевле всего модный гаджет может обойтись в Японии (692 долларов), США (699 долларов) и Канаде (740 долларов).