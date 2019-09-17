Женщину и двух маленьких детей, пропавших из алтайского села, ищут уже три недели

Женщина и двое детей пропали на Алтае / Фото: vk.com/la_altay Sgnorilsk.ru
Женщина и двое детей пропали в Алтайском крае из села Павловка Славгородского района, сообщается в паблике "Лиза Алерт – Алтайский край".
Их местопребывание неизвестно с 22 августа 2019 года. Могут находиться в любом регионе. Разыскиваются:
Игнатюк Дарья, 27 лет. Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза голубые. Одежда: неизвестно.
Гусачик София, 9 лет. Приметы: рост 130-140 см, худощавого телосложения, волосы темные.
Кулешов Тимофей, 4 года. Приметы: рост 100-105 см, среднего телосложения, волосы светлые.
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Помогите найти детей и замазали лица.