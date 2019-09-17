Экс-чиновник застрелил четырех охотничьих собак на глазах хозяина в Пермском крае

Минприроды Пермского края выясняет обстоятельства убийства четырех собак. По словам хозяина, бывший замминистра промышленности региона в присутствии районного охотинспектора, застрелил животных, сообщает РИА "Новости".

Хозяин собак рассказал, что они были застрелены из машины Виктором Усенко. По информации охотника, все это произошло на глазах у районного охотинспектора Виктора Козлова.

Убийство бывший чиновник объяснил тем, что собаки лаяли и распугивали лосей, что мешало ему охотиться. Хозяин животных отметил, что у него была на руках охотничья путевка на боровую дичь, а собаки были в ошейниках с датчиками слежения.

"Это вопиющий случай человеческой жестокости. Мы не оставим его без должного внимания. В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ на проведение служебной проверки", – сказали в Минприроды Пермского края агентству.

В региональном МВД эту информацию подтвердили. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку.