Женщина из Барнаула стала лучшим водителем трамвая в стране

Работница МУП "Горэлектротранс" Марина Ишутина вошла в пятерку победителей XVII Всероссийского конкурса "Лучший водитель трамвая", который прошел в Казани 11 и 12 сентября.

В этом году в конкурсе приняли участие 31 человек из 24 городов России. Сильнейших выявляли в номинациях "Мастерство вождения", "Приемка подвижного состава", "Знание ПДД" и "Знание теории". Одним из самых сложных заданий считается устранение поломки трамвая.

За время от 5 до 6 минут участникам предстояло рассказать и показать более 70 технических характеристик вагона АКСМ 61-103. Из 31 участника идеально справились только 5. В их числе – Марина Ишутина, которую признали лучшей в данной номинации. Работник алтайского предприятия ранее вообще ни разу не управляла трамваем марки АКСМ, но все равно смогла стать лучшей. Готовиться к конкурсу ей помогала наставница Светлана Вайс.

В результате высоких показателей и на остальных этапах соревнования Марина Ишутина вошла в пятерку сильнейших водителей XVII Всероссийского конкурса.

Отметим, что подвижной состав электротранспорта в Барнауле не обновлялся уже 5-7 лет. Изношенность трамваев составляет около 97%.