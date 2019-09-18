Дом по цене квартиры: в пригороде Барнаула строят новый коттеджный поселок

Новый коттеджный поселок расположен на берегу реки Лосиха, всего в 12 минутах езды от центра города и скрыт лесом от посторонних глаз. Его общая площадь составляет 42 гектара, здесь в первую очередь строительства будут возведены 190 коттеджей.

"Мы очень хорошо понимаем, кто такой житель поселка: это семьянин, для которого главное – его близкие и окружение, – рассказывает Юрий Варламов, представитель девелопера микрорайона Лосихин остров. – Он не готов заниматься возделыванием земли, но ценит природу и экологию. Любит свободу и независимость, но тянется к интересным людям. Привык к комфорту городской жизни и не готов от него отказываться. Лосихин остров предлагает удовлетворение всех этих запросов".

В поселке предусмотрено строительство собственного детского сада, общественного центра, детского парка и фитнес-центра. Уже сейчас на территорию заведены все коммуникации, действует собственная скважина, а дороги отсыпаны гравием. Застраивается первая улица поселка.

"Ключевая концепция поселка созвучна датской философии счастья Hygge*, в основе которой гармония, тепло и дружелюбие. Здесь нет и не будет двухметровых заборов, здесь каждый знает своего соседа, и дети беззаботно проводят время на улице, – подчеркивает Юрий Куликов, архитектор коттеджного поселка Лосихин остров (г. Новосибирск). – В строительстве применяются теплосберегающие технологии, экологичные материалы и органическая архитектура. Без вычурности и со вкусом. Лосихин остров проектировался с любовью к людям, объединенных общими интересами. А главное – здесь уютно. Что же касается названия, то оно дано не просто так: когда мы прорабатывали концепцию территории, на берегу реки мы встретили лосиху с лосенком – так и появился Лосихин остров".

"О локации проекта стоит сказать отдельно: это территория с сохраненным естественным ландшафтом, глубоким залеганием грунтовых вод и отличными видовыми характеристиками, – комментирует Олег Килин, девелопер коттеджного поселка Соловьи (г. Новосибирск). – Сегодня большинство поселков грешат диковатой вычурностью решений и бессистемностью освоения: кирпичные замки соседствуют с русскими избами, среда формируется стихийно. Девелопер Лосихиного острова учел эти болевые точки и создал продуманную и сбалансированную застройку и рекреацию, органично встроенную в живописный сибирский ландшафт. Концепция микрорайона Лосихин остров – поселок для близких людей: это уникальная идея и лучший выбор для жильцов типовых унылых многоквартирников, мечтающих о своем доме на природе".

Коттеджный поселок зонирован на три территории: комфорт, бизнес и премиум, поэтому каждый подберет коттедж на собственный вкус и кошелек. К примеру, сейчас готовый дом площадью 125 квадратных метров со всеми коммуникациями можно купить за 2 990 000 рублей. Еще вариант – дуплекс площадью 70 квадратных метров с гаражом за 2 500 000 рублей. В стоимость уже включены земля с подведенным электричеством, газом, водоотведением и широкой подъездной дорогой.

Информация о стоимости актуальна на момент публикации.

Отдел продаж ООО "Индиго"

Тел. 8-923-245-91-05

Сайт: лосихиностров.рф

Инстаграм: losihin_ostrov

*Хьюгге – прим. ред.