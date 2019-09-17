Пенсионерка сломала позвоночник играющему во дворе ребенку в Бийске

Девятилетний ребенок получил серьезную травму по вине нетрезвой женщины в Бийске.
Вечером 14 сентября мальчик играл во дворе и попытался забраться на гараж. К нему подошла 64-летняя местная жительница и дернула за ногу. В момент инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Ребенок упал с высоты более полутора метров спиной на бордюр. В результате падения он сломал позвоночник.
С компрессионным переломом трех позвонков он был доставлен в больницу.
Следователи проводят проверку на предмет умышленности действий женщины, сообщает Следком по Алтайскому краю.
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Бабку усыпить и делов всех