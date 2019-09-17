Пенсионерка сломала позвоночник играющему во дворе ребенку в Бийске

Девятилетний ребенок получил серьезную травму по вине нетрезвой женщины в Бийске.

Вечером 14 сентября мальчик играл во дворе и попытался забраться на гараж. К нему подошла 64-летняя местная жительница и дернула за ногу. В момент инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенок упал с высоты более полутора метров спиной на бордюр. В результате падения он сломал позвоночник.

С компрессионным переломом трех позвонков он был доставлен в больницу.

Следователи проводят проверку на предмет умышленности действий женщины, сообщает Следком по Алтайскому краю.