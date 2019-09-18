Штрафы в ГИБДД разрешат россиянам не платить, если они выполнят одно жесткое условие

Россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД, если они пройдут процедуру личного банкротства, пишет "Российская газета", отмечая, что соответствующую инициативу о поправках в Бюджетный кодекс уже рассмотрели на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

"Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли", – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, готовящиеся поправки расширят перечень ситуаций, при которых налоговые недоимки списывают.

Однако, как подчеркнул Груздев, банкротство предусматривает жесткий аудит имущественного состояния гражданина. В частности могут взыскать все возможное имущество в счет погашения долгов, при этом от уплаты оставшейся части долга освободят.

За год в России признали банкротами 411,8 тыс. человек. Их освободили от долгов на общую сумму 153,7 млрд рублей.