Милонов, чтобы остановить суициды, предложил запретить детям делать себе татуировки

Депутат Госдумы Виталий Милонов написал письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой, предложив запретить несовершеннолетним наносить себе татуировки, сообщает РИА "Новости".
"На мое имя поступает огромное количество обращений, в которых сообщается, что множество подростков делают себе татуировки. Сейчас не существует официальных запретов. По улицам ходят 16-летние дети с ног до головы "забитые" изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера", – пишет Милонов.
По его словам, татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека.
"Прошу вас рассмотреть возможность разработки мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране", – обращается Милонов к Скворцовой.
Он также сообщил, что ему известны случаи, когда татуировки становились причиной развития психических расстройств и даже суицидов.
Также Милонов попросил Минздрав обратить внимание на слабые механизмы контроля тату-сферы в целом.
Комментарии
А зачем ему пишут обращения, если не секрет? И что там написано? "Соседский Вася весь в татуировках, запретите, пожалуйста"?
А так да, Милонов известный "искперд". В том числе по психическим расстройствам.
отлично - запретим татухи и все сразу станут жить вечно и счастливо
запретить Милошу "идей он человек".
цены на тату резко подскочат
Татухи и хвостатые мальчики - плесень нации.
Свобода выражения?
Ну я ничего не выражаюсь, и меня это ни сколько не беспокоит.
18.09.2019 10:05
- гость -
Ну я ничего не выражаюсь - это что вы имели в виду, если не секрет?
По поводу плесени - вы можете иметь какое угодно мнение, ваше право. Но, боюсь, все остальные тоже имеют право ходить с такими прическами, которые им нравятся.
вот когда перестанут указывать как кому выглядеть тогда наступит ляпота
и мир во всем мире
Милонов с завидным постоянством производит чумовые идеи.
И ещё запретите рыжим отращивать бороды. Мне не нравится!