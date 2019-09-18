Милонов, чтобы остановить суициды, предложил запретить детям делать себе татуировки

Депутат Госдумы Виталий Милонов написал письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой, предложив запретить несовершеннолетним наносить себе татуировки, сообщает РИА "Новости".

"На мое имя поступает огромное количество обращений, в которых сообщается, что множество подростков делают себе татуировки. Сейчас не существует официальных запретов. По улицам ходят 16-летние дети с ног до головы "забитые" изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера", – пишет Милонов.

По его словам, татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека.

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране", – обращается Милонов к Скворцовой.

Он также сообщил, что ему известны случаи, когда татуировки становились причиной развития психических расстройств и даже суицидов.

Также Милонов попросил Минздрав обратить внимание на слабые механизмы контроля тату-сферы в целом.