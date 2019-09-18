Новая высотка появится на месте заброшенных погребов и детской площадки в Барнауле

Среди многоквартирных домов на улице Монтажников, на участке земли, который местные жители называют детской площадкой, вскоре может начаться строительство новой высотки, пишет "Политсибру".

"Язык не поворачивается назвать это детской площадкой. Стоят одни ворота, турник, брусья и погреба, половина из которых давно заброшены. Я пытался договориться с местными жителями. Предложил им сделать новую детскую площадку, так как в этом был бы и интерес моих будущих жильцов, но активная пара граждан почему-то мои инициативы восприняли в штыки", – рассказал директор ПСК "Строительная перспектива" Андрей Комяков.

В то же время объект, который называют детской площадкой, как он отметил, уже давно превратился в место распития алкогольных напитков и скопления мусора.

Застройщик подчеркнул, что неподалеку от будущего дома есть территория, которую можно превратить в достойную детскую площадку. Однако жильцы домов ставят там свои автомобили, так что и этот вариант был отвергнут.

Сейчас, по словам застройщика, разрабатывается проектно-сметная документация и в ближайшее время будет подготовлено обращение в администрацию Барнаула для разрешения на строительство дома.

Ранее данная земля принадлежала УФСИН. Там планировалось построить дом для сотрудников ведомства, но этого так и не произошло. Сейчас территория находится в собственности Росимущества. После аукциона минувшим летом она была передана в аренду "Строительной перспективе", которая начала проводить работы по исследованию грунта местности.