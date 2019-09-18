Среда, 18 Сентябрь, 13:47

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,12
€ 70,6
Обь
0см -91

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!Выборы-2019Отключения горячей воды
Новости

Новая высотка появится на месте заброшенных погребов и детской площадки в Барнауле

, ИА "Амител"
Рядом есть территория, которую можно превратить в новую детскую площадку, но жильцы там ставят автомобили
Стоят одни ворота, турник, брусья и погреба, половина из которых давно заброшены / Фото: politsib.ru

Стоят одни ворота, турник, брусья и погреба, половина из которых давно заброшены / Фото: politsib.ru

Среди многоквартирных домов на улице Монтажников, на участке земли, который местные жители называют детской площадкой, вскоре может начаться строительство новой высотки, пишет "Политсибру".

"Язык не поворачивается назвать это детской площадкой. Стоят одни ворота, турник, брусья и погреба, половина из которых давно заброшены. Я пытался договориться с местными жителями. Предложил им сделать новую детскую площадку, так как в этом был бы и интерес моих будущих жильцов, но активная пара граждан почему-то мои инициативы восприняли в штыки", – рассказал директор ПСК "Строительная перспектива" Андрей Комяков

В то же время объект, который называют детской площадкой, как он отметил, уже давно превратился в место распития алкогольных напитков и скопления мусора.

Застройщик подчеркнул, что неподалеку от будущего дома есть территория, которую можно превратить в достойную детскую площадку. Однако жильцы домов ставят там свои автомобили, так что и этот вариант был отвергнут.

Сейчас, по словам застройщика, разрабатывается проектно-сметная документация и в ближайшее время будет подготовлено обращение в администрацию Барнаула для разрешения на строительство дома.

Ранее данная земля принадлежала УФСИН. Там планировалось построить дом для сотрудников ведомства, но этого так и не произошло. Сейчас территория находится в собственности Росимущества. После аукциона минувшим летом она была передана в аренду "Строительной перспективе", которая начала проводить работы по исследованию грунта местности.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

18.09.2019 12:15
- гость -

Да там целых три высотки воткнуть можно, если проезды еще убрать, а то и четыре. Удобно будет соседям одной высотки в гости в другую ходить - перепрыгнул с балкона на балкон и все!

18.09.2019 12:23
- гость -

Живешь такой себе в доме, вдруг появляется чувак и говорит " я у вас тут под окнами хочу высотку построить, только вот парковок не будет, и площадок детских там не будет". А ты такой типа - а зачем мне под окнами высотка? А он такой типа - да ты тупой ленивый быдлан, ничего не понимаешь в градостроительстве!

18.09.2019 12:23
- гость -

Так, построй нормальную детскую площадку! Барыга!

18.09.2019 12:42
АБОРИГЕН

Ага, этажей на 25 залемонить свечичку и нормально.

18.09.2019 12:58
месный

он уже вон две эпохи построил, квартир туча а парковок с гулькинхрен. Там ещё один-то дом не совсем заселён, а уже все парковки битком, а чё делать жильцам оставшихся трёх домов. Там очень много 5 и 4х комнатных квартир да и 3х тоже, явно люди не бедные будут и автомобилей у них будет не один в семье, куда их девать?

18.09.2019 13:13
Павел

Стоматолог -аптекарь стал строителем .Что вы от него хотите ?

18.09.2019 13:34
- гость -

а кто решил что погреба заброшенные?

18.09.2019 13:44
- гость -

погреба может и не заброшенные, но точно незаконные.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
13:29
Более трех тысяч барнаульцев задолжали за холодную воду и канализацию 12 млн рублей 0
13:15
Скончался известный алтайский художник Юрий Кабанов 0
12:58
Скачок смертности от рака в России предсказали из-за непонятных лекарств 2
12:48
Российские космонавты напечатают крольчатину на МКС, но есть ее не будут 3
12:33
Сестры Аверины взяли золото и серебро ЧМ по художественной гимнастике 0
12:19
Железнодорожный ЗАГС в Барнауле больше не будет регистрировать браки 0
12:02
Барнаульцы могут выиграть билеты на концерт Ольги Бузовой 9
11:59
Новая высотка появится на месте заброшенных погребов и детской площадки в Барнауле 8
11:46
Турист из Кемерова погиб на Алтае, катаясь на снегоболотоходе 1
11:34
Лучший гид-проводник России живет в Барнауле 2
11:23
Объект культурного наследия выставили на продажу в Барнауле за 7,6 млн рублей 10
11:15
"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу 14
11:13
"Город. Слушай!". История последняя. Гостиница "Барнаул" 9
10:59
Пять автомобилей попали в ДТП возле поликлиники в Барнауле из-за "пилота на ED" 9
10:44
400 домов в Барнауле остались без газа и горячей воды 0
10:29
Число малолетних невест сократилось в России в 15 раз из-за новых ценностей и страха 1
10:14
Осенний поцелуй после жаркого лета: +27°С обещают в Алтайском крае 0
10:02
Дом по цене квартиры: в пригороде Барнаула строят новый коттеджный поселок 0
09:55
Селфи спасло жизнь девушке в Ирландии 0
09:47
Милонов, чтобы остановить суициды, предложил запретить детям делать себе татуировки 28
09:31
С пользой для ума: какие приложения на смартфоне помогут первокласснику в учебе 2
09:19
Пенсионерка из Бийска перевела мошеннику 256 тысяч, чтобы сохранить свои сбережения 12
09:09
Мать двоих детей попыталась зарезать мужа в Горном Алтае 0
08:55
Штрафы в ГИБДД разрешат россиянам не платить, если они выполнят одно жесткое условие 4
08:48
Заворотнюк перенесла трепанацию черепа 0
08:39
Имущество подмосковного экс-чиновника на девять миллиардов рублей изъято судом 5
08:09
Объявлена дата запуска новой накопительной пенсионной системы 14
07:46
Армия США приведена в боевую готовность 21
07:36
Котенка спасли из-под завалов сгоревшей церковно-приходской школы 0
07:12
Подростка в Алтайском крае осудят за кражу денег с карты местной жительницы 7
07:07
Китайские авто наступают. Алтайский автоэксперт оценил кроссовер Geely Atlas 1
06:42
Барнаульцам не хватает денег на новостройки. Спрос на "вторичку" резко вырос 14
06:21
Сладости Гулливера: кондитер создает десерты с маленькими сценами из жизни 0
23:41
Автомобиль отбросило в стену здания в результате ДТП в Барнауле 9
23:22
Житель Павловского района угрожал убить соседку вилами и избил полицейского 2
22:44
Минимальную цену на водку могут установить в России 6
22:05
Житель Алтайского края костылем избил полицейского и пытался зарезать подростка 1
21:45
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках 6
21:01
Пенсионерка сломала позвоночник играющему во дворе ребенку в Бийске 4
20:35
Трое российских пограничников ранены при нападении северокорейцев в Японском море 2
20:21
Семьи за рождение третьего ребенка будут получать 450 тысяч для погашения ипотеки 6
19:44
Думал, что мама уснула: ребенок несколько дней провел в квартире c телом матери 1
19:20
Пациент всегда прав? В Барнауле обсудили, как повысить качество медицинской помощи 6
19:17
Алтайских полицейских поблагодарили за помощь в поисках пожилого грибника 0
18:49
В СПЧ предложили меры по защите алтайских лесов 2
18:18
Бутик исламской моды от дочери Рамзана Кадырова открылся в Москве 1
17:50
Автомобиль перевернулся у Речного вокзала в Барнауле 5
17:40
Россияне потеряли около 35 млн рублей из-за вируса, распространяющегося через Avito 4
17:39
Россиянам предложат взносы для личного участия в накоплении пенсии 13
17:10
БТР задавил двух сотрудников Росгвардии на учениях 8

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.