Новая высотка появится на месте заброшенных погребов и детской площадки в Барнауле

Среди многоквартирных домов на улице Монтажников, на участке земли, который местные жители называют детской площадкой, вскоре может начаться строительство новой высотки, пишет "Политсибру".
"Язык не поворачивается назвать это детской площадкой. Стоят одни ворота, турник, брусья и погреба, половина из которых давно заброшены. Я пытался договориться с местными жителями. Предложил им сделать новую детскую площадку, так как в этом был бы и интерес моих будущих жильцов, но активная пара граждан почему-то мои инициативы восприняли в штыки", – рассказал директор ПСК "Строительная перспектива" Андрей Комяков.
В то же время объект, который называют детской площадкой, как он отметил, уже давно превратился в место распития алкогольных напитков и скопления мусора.
Застройщик подчеркнул, что неподалеку от будущего дома есть территория, которую можно превратить в достойную детскую площадку. Однако жильцы домов ставят там свои автомобили, так что и этот вариант был отвергнут.
Сейчас, по словам застройщика, разрабатывается проектно-сметная документация и в ближайшее время будет подготовлено обращение в администрацию Барнаула для разрешения на строительство дома.
Ранее данная земля принадлежала УФСИН. Там планировалось построить дом для сотрудников ведомства, но этого так и не произошло. Сейчас территория находится в собственности Росимущества. После аукциона минувшим летом она была передана в аренду "Строительной перспективе", которая начала проводить работы по исследованию грунта местности.
Комментарии
Да там целых три высотки воткнуть можно, если проезды еще убрать, а то и четыре. Удобно будет соседям одной высотки в гости в другую ходить - перепрыгнул с балкона на балкон и все!
Живешь такой себе в доме, вдруг появляется чувак и говорит " я у вас тут под окнами хочу высотку построить, только вот парковок не будет, и площадок детских там не будет". А ты такой типа - а зачем мне под окнами высотка? А он такой типа - да ты тупой ленивый быдлан, ничего не понимаешь в градостроительстве!
Так, построй нормальную детскую площадку! Барыга!
Ага, этажей на 25 залемонить свечичку и нормально.
он уже вон две эпохи построил, квартир туча а парковок с гулькинхрен. Там ещё один-то дом не совсем заселён, а уже все парковки битком, а чё делать жильцам оставшихся трёх домов. Там очень много 5 и 4х комнатных квартир да и 3х тоже, явно люди не бедные будут и автомобилей у них будет не один в семье, куда их девать?
Стоматолог -аптекарь стал строителем .Что вы от него хотите ?
а кто решил что погреба заброшенные?
погреба может и не заброшенные, но точно незаконные.