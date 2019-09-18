Скачок смертности от рака в России предсказали из-за непонятных лекарств

Смертность от онкологических заболеваний повысится в России на 20-30%, если не изменятся правила закупки лекарств, заявил в интервью "Известиям" профессор Алексей Масчан, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева.

"Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов", – посетовал Масчан.

Причем речь идет не только о дорогостоящих препаратах для лечения лимфобластного и миелобластного лейкозов, но и простейших средствах, применяемых в сопроводительной терапии.

"Произошла катастрофа, о которой мы предупреждали несколько лет назад, когда разрабатывался целый пакет законов и подзаконных актов по лекарственному обеспечению. Например, 10-процентный хлорид натрия. Его произвести проще простого, но в России никто не собирается этим заниматься – он стоит слишком дешево. А западным компаниям стало невыгодно держать препараты на российском рынке, вот они и ушли. Это реальная гуманитарная катастрофа", – подчеркнул Масчан, отвечая на вопрос о детской онкологии.

По его словам, для сокращения дефицита нужно пустить на российский рынок добросовестных иностранных производителей лекарств с хорошей репутацией.

Однако сегодня вместо лекарств в Россию приходят непонятные дженерики. "Они хороши, если проверены. Но чем дешевле дженерики, тем они хуже, потому что субстанции закупаются в Индии, Китае, их нужно чистить, ведь лекарственный синтез рождает массу примесей. В Америке примерно 70% всего фармацевтического рынка представлено дженериками. Вопрос в том, что каждый генерический препарат в США имеет не больше трех-четырех производителей с репутацией, которые подвергаются контролю. Кто у нас выходит на рынок, как производят препараты, абсолютно неизвестно, не говоря уж о подделках", – рассказал Масчан о ситуации в здравоохранении страны.

В России, как он посетовал, есть фармпроизводители с репутацией, но они не собираются выпускать всю номенклатуру препаратов.