Telegram замкнул тройку самых упоминаемых мессенджеров

WhatsApp, Viber и Telegram чаще упоминают в социальных сетях, чем остальные мессенджеры, сообщает РБК со ссылкой на исследование Brand Analitycs.
Суммарно на них приходится 88% от общего числа упоминаний в сегменте. При этом проект Павла Дурова стал только третьим, набрав 21%. Второе место занял Viber (28%), первое – WhatsApp (39%).
Примечательно, что в сравнении с прошлым годом WhatsApp нарастил свое присутствие в соцсетях на 10 процентных пунктов, в то время как Viber и Telegram потеряли 3% и 2% соответственно.
Популярность лидера в первую очередь связывают с огромным количеством чатов для небольших групп, таких как родители учеников определенного класса.
Комментарии
Это от недопонимания функционала и перспективы.
Фактически единственный месс, который не сливает погонам инфу.
Даже гэбэ не смогло заставить его прогнуться.
Заметьте, что только с Телегой борется гэбэ и его петрушка роскомнадзор
Вайбер, кстати, отдает всё, что погонам нужно... аж со свистом исполняет их запросы...