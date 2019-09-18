Telegram замкнул тройку самых упоминаемых мессенджеров

WhatsApp, Viber и Telegram чаще упоминают в социальных сетях, чем остальные мессенджеры, сообщает РБК со ссылкой на исследование Brand Analitycs.

Суммарно на них приходится 88% от общего числа упоминаний в сегменте. При этом проект Павла Дурова стал только третьим, набрав 21%. Второе место занял Viber (28%), первое – WhatsApp (39%).

Примечательно, что в сравнении с прошлым годом WhatsApp нарастил свое присутствие в соцсетях на 10 процентных пунктов, в то время как Viber и Telegram потеряли 3% и 2% соответственно.

Популярность лидера в первую очередь связывают с огромным количеством чатов для небольших групп, таких как родители учеников определенного класса.