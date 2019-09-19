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"Это нонсенс": Томенко пригрозил сделать оргвыводы за срыв отопительного сезона

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Муниципалитеты края задолжали энергетикам 860 миллионов

Зима близко. Уже на следующей неделе синоптики обещают похолодание, и надо будет включать отопление в домах горожан. В прошлые годы не все было гладко: многочисленные порывы на сетях, растущие долги муниципалитетов за уголь и трудности с получением паспорта готовности. В этом году краевые власти решили избежать таких проблем и "готовить сани к зиме заранее". Глава региона Виктор Томенко на заседании правительства 18 сентября установил дедлайн для муниципалитетов – до 15 ноября устранить все проблемы. В противном случае будут сделаны оргвыводы.

Долги перед энергетиками на 860 миллионов

Министр промышленности и энергетики края Александр Климин несколько раз обратился к главам муниципалитетов с просьбой ускорить работу по получению паспортов готовности. В зале присутствовало всего несколько руководителей алтайских городов, а от видеосвязи с районами решили отказаться. Но губернатор дал понять: что надо – до районных глав дойдет.

По информации Климина, на сегодняшний день долг муниципалитетов перед энергоснабжающими организациями составляет 860 миллионов. Оплачивать долги никто не спешит. Все это привело к тому, что перед отопительным сезоном пришлось прекратить работу 320 котельных. Задолженность на 8% превышает уровень прошлого года.

В ситуацию, по словам министра, пришлось вмешаться властям региона, проведены переговоры с энергокомпаниями. В результате часть котельных заработали. Но еще есть 57 проблемных объектов.

Особенно сложная обстановка в Яровом. Там еще месяц назад по вине обслуживающей организации была вероятность, что зимой в квартирах жителей этого курортного города будут сосульки. Была создана чрезвычайная комиссия. С октября местной ТЭЦ будет управлять новая компания. Сейчас ведется ремонт оборудования, покупают уголь.

В одной лодке

Губернатор Виктор Томенко напомнил, что подготовить город или село к сибирской зиме – задача местных властей. Правительство края, по его словам, сделало все возможное, чтобы помочь. Но в некоторых районах – Калманском, Змеиногорском, Усть-Пристанском, Чарышском, Смоленском и других – отказались от нее.

"За предыдущие годы сложилось правило: в переговоры с энергетиками не вступаем, деньги им не платим, они, естественно, отключают электроэнергию, дожидаемся отопительного сезона, пишем бумаги в прокуратуру, прокуратура, естественно, реагирует – подключаем котельные. Круг замкнулся. Мы его в этом году решили разорвать. Когда десятки котельных отключены в районах – это нонсенс", – заявил глава края Виктор Томенко, призвав искать возможные варианты возвращения электроэнергии на котельные.

Губернатор поставил перед муниципалитетами задачу по получению 100% паспортов готовности объектов теплоэнергетики к отопительному сезону. По его словам, он это обещал полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло. А обещания, данные таким людям, выполнять нужно.

"Получение паспорта готовности на предстоящий зимний период – вопрос политический и принципиальный. Я такую задачу поставил в конце прошлого сезона от имени края. Дал обещание полпреду. Вы со мной в команде. Принимайте меры. Готов принять тогда оргвыводы. Вы должны эти моменты преодолеть. В прошлом году паспорта не получили 30 муниципалитетов. Это не должно быть нормой, порядком вещей", – сказал Томенко.

Угля хоть мелкого, но много

Министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев на заседании высказался о качестве угля, закупаемого для котельных. Сейчас его в три раза больше, чем нужно краю на зиму. Но это не говорит о его качестве. В ряде сел края покупают уголь у кого попало, что приводит к перерасходу топлива.

"Здесь вопрос на грани нарушения законодательства. При этом большинство муниципалитетов уже обеспечено углем даже сверх норматива. Однако наблюдается острый дефицит в Змеиногорском районе, Каменском, Смоленском, Третьяковском. Определенные вопросы есть и к Первомайскому району. Если говорить о том же Камне-на-Оби, ситуация с топливом там стоит достаточно остро. Я полагаю, правительству придется оказать им финансовую помощь, иначе вопрос может так и не разрешиться. Виктор Петрович, я уверен, что к 15 ноября они придут к вам и скажут, что возможности получить паспорт у них не было, но помните, что они даже не попытались", – обратился Иван Гилев к губернатору.

По его словам, бывают ситуации, когда в котельную привозят качественный уголь, а через несколько дней на этой же площадке лежит плохое топливо.

Завершая заседание правительства, Виктор Томенко попросил руководителей профильных ведомств контролировать в районах подготовку к зиме. В случае необходимости – докладывать ему лично обо всех проблемных ситуациях.

"Давайте обращать все внимание на "приболевших". На тех, кто остро нуждается в помощи", – заключил Томенко.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.09.2019 08:49
Медведь-шатун

Нонсенс по долгам не платить, а шапками и без тебя здесь кидались ранее, ты денег муниципалитетам дай, потом спроси жестко, с посадками если надо, вот тогда посмотрим какой ты управленец, а так, щёки дуть....

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