Мать с ребенком провалились в яму с кипятком в Новосибирске. СК начал проверку

Жительница Новосибирска вместе с двухлетним сыном провалилась под землю и оказалась в глубокой яме с кипятком, сообщает региональный СК.

"Из сообщений СМИ установлено, что женщина с ребенком проходили по тротуару в Центральном районе города Новосибирска и упали в яму с кипятком, в результате чего получили ожоги тела. По результатам проводимой проверки будет принято итоговое процессуальное решение", — рассказали в ведомстве.

Как сообщает НГС, вечером во вторник, 17 сентября, женщина шла по тротуару улицы Ядринцевской вместе с мужем и двухлетним сыном, когда под ними провалился асфальт. Мать с ребенком оказались в яме с кипятком. По словам мужчины, его жена провалилась по пояс, а ребенок — полностью.

"Шли по тротуару, без опасения, потому что по этому тротуару мы не раз ходили. По тротуару немного текла вода. Видно, что горячая, но по дороге не пойдешь — машины. Асфальт проваливается, и жена вместе с коляской падает в кипяток, уходит под землю, в кипящую воду. Ребенок ушел полностью, с головой, в кипяток, она резко дернула [коляску], то есть он лицо не обварил — остальное все обварил. Если бы меня не было, она бы из этой ямы самостоятельно не выбралась. У нее ожоги по пояс, она полностью по пояс ушла, и то говорит, что земли она не чувствовала, что она там на локте держалась. Я лично видел, как у меня ребенок с головой ушел в эту яму, там дна даже не было. Я подбежал и их вытащил", — описал происшествие муж провалившейся в яму женщины.

Пострадавших сразу увезли в ожоговый центр областной клинической больницы. Сейчас ребенок находится в реанимации, женщина в ожоговом отделении. Состояние ребенка стабильно тяжелое, его мать находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. У нее ожоги преимущественно на нижних конечностях, преимущественно поверхностные — вторая-третья степень.

"Мама ребенка не поступала в отделение реанимации и интенсивной терапии, потому как показаний для наблюдения и лечения в отделении интенсивной терапии на момент поступления вчера вечером не было, не было состояния ожогового шока, и было принято решение о том, что женщина будет лечиться в отделении комбустиологическом в ожоговом центре", — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы Новосибирской областной клинической больницы Игорь Саматов.

Ребенок поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии. "За это время, менее чем за сутки, ребенок выведен из состояния ожогового шока, и на сегодняшний день состояние мы расцениваем как стабильно тяжелое", — отметил медик. По его словам, у ребенка обожжено 20% тела.

Муж пострадавшей уточнил, что до того, как тротуар провалился, там не было ни ограждения, ни предупреждающих знаков. При этом на фото, сделанном одним из очевидцев сегодня утром, видно, что вокруг места происшествия уже натянута сигнальная лента.