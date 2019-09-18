19 сентября запустят первую "Ласточку" из Барнаула в Новосибирск

Первый рейс скоростного электропоезда "Ласточка" из Барнаула в Новосибирск состоится 19 сентября. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, он будет демонстрационным.

Состав начнет движение от барнаульского вокзала в 13:44 по местному времени и прибудет в столицу Новосибирской области за 3 часа 18 минут, с учетом двух технических остановок на станциях Алтайская и Усть-Тальменская.

Качество нового электропоезда оценят представители руководства Алтайского региона ЗСЖД и министерства транспорта Алтайского края.

Напомним, Российские железные дороги планируют в 2020-2021 годах запустить скоростные электропоезда "Ласточка" из Новосибирска в Омскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край.

РЖД рассматривает запуск маршрутов на Омск, Томск, Кемерово, Новокузнецк и Барнаул. Для этого необходимо модернизировать существующие депо и построить новые, определить пропускную способность железнодорожных линий и выбрать перевозчика.

Ранее министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев сообщал, что запуск поезда из Барнаула в Новосибирск обойдется в 79 миллиардов рублей.

Доехать из Барнаула до Новосибирска после запуска "Ласточки" можно будет за три часа. Это позволит наладить экономические и туристические связи между двумя сибирскими регионами. Аналогичные поезда в прошлом году были запущены между Псковом и Нижним Новгородом, Москвой и Иваново.

На сегодняшний день максимальная скорость подвижного состава, которую могут достигать поезда до Новосибирска – 110 километров в час. "Ласточка", разработанная немецкой компанией Siemens, может развивать скорость до 160 км/ч. Сейчас локализованное на территории РФ производство "Ласточек" расположено в городе Верхняя Пышма в Свердловской области.