Полицейский при задержании убил одного коллегу и ранил другого

Московский полицейский открыл огонь по своим коллегам, когда они собрались его задержать, сообщает пресс-служба МВД России по Москве.

В результате один сотрудник полиции скончался до прибытия медиков, а второй – получил серьезное огнестрельное ранение. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу.

Стрелка все равно задержали. Теперь ему грозит длительное тюремное заключение.

Telegram-канал Baza уточняет, что полицейского заподозрили во взятке. Якобы он вымогал 2 тысячи рублей у нелегального мигранта за отсутствие прописки.