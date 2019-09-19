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Красноярский физрук ударил первоклассника и разрешил другим детям его побить

, ИА "Амител"
За плохое поведение учитель ударил школьника и отчитал его перед всем классом
Родители мальчика уже написали заявление на физрука / Фото: peopletalk.ru

Родители мальчика уже написали заявление на физрука / Фото: peopletalk.ru

В Красноярске учитель физкультуры ударил первоклассника по голове, а после позволил другим детям избить ребенка, сообщает "ТВК Красноярск" со ссылкой на мать пострадавшего мальчика.

Женщина рассказала, что инцидент произошел в школе на уроке физкультуры. За плохое поведение учитель якобы ударил мальчика и отчитал перед всем классом.

Далее, со слов матери, другие дети тоже напали на одноклассника, при этом учитель не стал их останавливать.

Сам физрук объяснил произошедшее тем, что семилетний мальчик его не слушался, баловался и нарушал технику безопасности.

В школе сообщили, что проводят проверку, а учитель отстранен от работы. В городском управлении образования подтвердили, что проводится проверка.

Родители мальчика уже обратились в полицию. Там также начали проверку и пообещали установить все подробности произошедшего.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

19.09.2019 10:35
- гость -

У матери обратиться в полицию ума хватило, а воспитать ребенка нет?

19.09.2019 10:39
Сумрачный гений

19.09.2019 10:35
- гость -

Но согласитесь это не повод избивать ребёнка, тем более педагогом на глазах у детей (которые последовали его примеру).

19.09.2019 11:08
- гость -

Согласна. Что его избили нам известно со слов матери. Может он просто дал "леща". Воспитательный момент и не более. Хотелось бы чтоб действительно разобрались как было на самом деле.

19.09.2019 11:13
- гость -

Такое ощущение что отписываются дегенераты над которых в школе самих «воспитывали через коллектив». Для них норма публичное личное унижение. Вы, дефективные, случайно бумажки из толчка не доставали?

Учитель - это педагог, если он не в состоянии решать с учениками словами, то ему нужно работать в другом месте.
А за такое унижение, отец ребёнка ему сам гор сломать должен.

19.09.2019 11:37
гость

19.09.2019 11:08
- гость -
вы считаете нормальным дать "леща"? вы в адеквате? т.е. дать "леща" это воспитание?
воспитательный момент это объяснить всему классу к чему ведет нарушение техники безопасности, объяснить к чему ведет плохое обучение, написать в дневник замечание, вызвать родителей и уже совместно решать проблему, привлечь психолога
ну ни как не унижать прилюдно .... и поощрять массовый беспорядок

19.09.2019 11:47
- гость -

Учителя уподобляются неадекватному поведению больных людей....Я бы за своего ребенка учителя конкретно покромсала бы, без полиции...

19.09.2019 11:54
- гость -

19.09.2019 11:47
- гость -
Учителя уподобляются неадекватному поведению больных людей....Я бы за своего ребенка учителя конкретно покромсала бы, без полиции...
------
Если вы действительно переживаете за своего ребенка, воспитывайте его так, чтобы он не вызывал у окружающих желания ему врезать.

19.09.2019 11:55
Зануда

ой, как все возбудились на учителя....что там было реально-нам не ведомо, но априори делать ребёнка невиновным не нужно...на уроке он мог баловаться и мешать другим-толкать, обзываться, поверьте, малыши в таком возрасте эмоции сдерживать не умеют, а мамочек я бы вообще в школу не пускала, видят проблему не в своём ребёнке, а в окружающих....

19.09.2019 12:08
- гость -

Я в адеквате, не переживайте. Бывало в наше время /лет 40 назад/ озорник получал "леща" и ничего. Сам провинился - сам получил в отместку. Урок усвоил. И выросли нормальные. А сейчас как паясничать так они первые, а как за свои поступки отвечать - так к маме бежит.

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