Минздрав разрешил россиянам выпивать пять раз в неделю

Россиянам посчитали безопасную дозу алкоголя, которая не несет значительного вреда для здоровья, сообщает РБК.

Женщины могут выпивать 200 мл вина крепостью около 12%, а мужчины 900 мл пива крепостью 4,5%. Стандартной порцией специалисты назвали 10 граммов чистого алкоголя, таким образом допустимая норма для женщин – две порции, а для мужчин – три.

При этом важно не употреблять алкоголь как минимум два раза в неделю, уточнили в ведомстве.

Эксперты уточнили, что в некоторых ситуациях нежелательно употреблять даже минимальную дозу алкоголя. Например, при беременности или при вождении.