Маткапитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей. Это чуть меньше чем обещали ранее

Материнский капитал в России в 2020 году составит 466 тыс. рублей, сообщает RT со ссылкой на заявление премьер-министра Дмитрия Медведева.

По словам Медведева, на эту цель в бюджете уже заложено 316 млрд рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% – до 466 617 рублей. Также она подчеркнула, что с 1 января 2020 года ожидается возобновление индексации материнского капитала.

Между тем, в 2018 году Голикова сообщала, что размер материнского капитала в 2020 году составит 470 тыс. рублей, а в 2021 – 489 тысяч. Тогда для этого в бюджет на 2020 год закладывалось 337 млрд рублей, а на 2021 год – 347,5 млрд.

Сегодня размер материнского капитала в России составляет 453 тыс. рублей. Согласно планам правительства, этот капитал каждый год будет получать один миллион граждан.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. Она неоднократно продлевалась. Министерство труда РФ предложило сделать программу бессрочной.