Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

Виктор Золотов прокомментировал срок в три с половиной года, который назначили актеру Павлу Устинову, сообщает ТАСС.

Он считает, что этот срок нужно было присудить блогеру Синице.

"Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал год условно. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения", – сказал Золотов.

"Ему дали пять, по-моему, вот еще 3,5 за призывы убивать жен, детей", – полагает он.

Глава ведомства считает, что блогеру удалось отделаться малым сроком.

Ранее сообщалось, что прокуратура просит отпустить Устинова под подписку о невыезде.