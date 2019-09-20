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Россиян в банках будут проверять и оценивать по кредитам их родственников

, ИА "Амител"
Сервис, в котором содержатся сведения почти о 60 млн граждан, сейчас тестируют более десяти банков
Влияние на кредитный рейтинг россиян вскоре будут оказывать их родственники / Фото: ambassadorcity.ru

Влияние на кредитный рейтинг россиян вскоре будут оказывать их родственники / Фото: ambassadorcity.ru

Российские банки могут начать оценивать заемщиков, проверяя кредитные истории их родственников, пишет РБК со ссылкой на гендиректора бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс" Олега Лагуткина, разработавшего методику.

Сервис сейчас тестируют более десяти банков. Так, свое участие в проекте изданию подтвердили ВТБ, Тинькофф Банк и "Ренессанс Кредит".

Методика позволяет оценивать риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его родственников, причем данные о самом клиенте не используются.

Происходит это по следующей схеме: банк направляет в БКИ данные о человеке, а там уже смотрят, совпадает ли эта информация со сведениями о других субъектах кредитных историй, для чего изучаются фамилия, имя и отчество, адрес проживания и регистрации, контактные телефоны, а также данные о поручителях и созаемщиках, которые могут указываться в заявке. После поиска совпадений система оценивает родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека.

Сейчас система содержит сведения почти о 60 млн граждан. Вероятность того, что в базе бюро обнаружится информация хотя бы об одном родственнике клиента, составляет 80%.

Таким образом, влияние на кредитный рейтинг россиян вскоре будут оказывать и их родственники, допускавшие просрочки по платежам.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.09.2019 11:54
- гость -

В таком случае можете смело розницу распускать, кредиты давать станет некому

20.09.2019 11:57
- гость -

Вся Раша в *-опе, а поэтому можно не проверять, а сразу отказывать...

20.09.2019 12:31
- гость -

20.09.2019 11:57
- гость -
Вся Раша в ...

Нет милок, она родимая только возле, а вот по указанному вами адресу давно сидит Незалежная

20.09.2019 12:36
барнаулка

агрессивное навязывание услуг Альфабанком , звонят по 2-3 раза в день и навязывают то кредиты то карты.
Посоветуйте как избавиться от этой навязчивости, объяснения что ничего не нужно не действуют..на вопрос откуда взяли телефон, говорят дал кто то из близких, а у меня нет таких близких , раздающих телефоны ......уже готова в прокуратуру идти писать заяву

20.09.2019 12:50
Горожанин

Просто попросите их больше Вам не звонить и удалить Ваш телефон из базы, всегда помогает.

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