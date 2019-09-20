Россиян в банках будут проверять и оценивать по кредитам их родственников

Российские банки могут начать оценивать заемщиков, проверяя кредитные истории их родственников, пишет РБК со ссылкой на гендиректора бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс" Олега Лагуткина, разработавшего методику.

Сервис сейчас тестируют более десяти банков. Так, свое участие в проекте изданию подтвердили ВТБ, Тинькофф Банк и "Ренессанс Кредит".

Методика позволяет оценивать риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его родственников, причем данные о самом клиенте не используются.

Происходит это по следующей схеме: банк направляет в БКИ данные о человеке, а там уже смотрят, совпадает ли эта информация со сведениями о других субъектах кредитных историй, для чего изучаются фамилия, имя и отчество, адрес проживания и регистрации, контактные телефоны, а также данные о поручителях и созаемщиках, которые могут указываться в заявке. После поиска совпадений система оценивает родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека.

Сейчас система содержит сведения почти о 60 млн граждан. Вероятность того, что в базе бюро обнаружится информация хотя бы об одном родственнике клиента, составляет 80%.

Таким образом, влияние на кредитный рейтинг россиян вскоре будут оказывать и их родственники, допускавшие просрочки по платежам.