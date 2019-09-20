Коттеджный поселок под Барнаулом с храмом на холме вновь дал о себе знать

Бульвар должен соединить озеро и церковь / Фото: altayrealt.ru

В Барнауле вновь активизировали продажу земель в коттеджном поселке Полесье, который анонсировали еще 10 лет назад, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Продавец рекламирует участки от 10 до 25 соток, причем минимальная стоимость сотки от 9,5 тыс. рублей. Сам микрорайон Полесье разместился на окраине села Фирсово, который удален на 17 км от Барнаула и Новоалтайска, а также от старой сельской застройки. Все участки рассчитаны на постоянное проживание 1,5 тыс. человек.

Продавец отмечает, что в поселке предусмотрено искусственное озеро площадью более 2 га, одна из границ – смешанный лес из сосны и березы, а также будет центральный бульвар шириной 32 метра, который ведет к церкви, расположенной в центре на самой высокой точке.

В 2011 году, когда коттеджный комплекс анонсировали впервые, руководитель проектного бюро рассказывал, что в поселке уже принят свой устав и прописаны правила проживания. Будущим членам поселения могли отказать, если они не соответствуют моральным критериям, например, имеют криминальное прошлое. Заявлялось даже, что сами инвесторы намерены вместе со своими семьями жить в поселке.

Интересно, что в проекте принимал участие и главный архитектор Алтайского края.