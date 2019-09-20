Жару до +30°C обещают синоптики в Алтайском крае на выходных

В ближайшие дни в Алтайском крае прогнозируется солнечная погода, сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу, 21 сентября, будет солнечно при порывах ветра до 15 м/с. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от +17°C до +22°C, в темное – от +5°C до +10°C.

В Барнауле: днем – от +17°C до +19°C, ночью – от +23°C до +25°C. Прогнозируется ясное небо. Ветер западный с переменой на восточный 4-9 м/с.

В воскресенье, 22 сентября, в Алтайском крае наступит жара. В светлое время суток столбик термометра покажет от +25°C до +30°C (на северо-востоке – от +20°C), в темное – от +3°C до +8°C. Скорость ветра временами будет достигать 20 м/с.

В Барнауле днем температура составит от +23°C до +25°C, ночью – от +4°C до +6°C. Без осадков.