План США по прорыву ПВО Калининграда оценил губернатор Калининградской области

Заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о том, что у Штатов есть план прорыва российских ПВО в этом регионе прокомментировал РБК глава Калининградской области Антон Алиханов.
"Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские", – сказал Алиханов.
По его словам, у многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. "Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать", – посоветовал губернатор "планировщикам".
Ранее Харриган заявил, что у Пентагона уже все давно продумано. "Если нам придется уничтожить, например, калининградскую ПВО, пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план", – процитировало слова главкома издание Breaking Defense.
По словам генерала, Штаты все время продумывают планы, и если когда-нибудь будет нужно, они готовы их осуществить.
Харриган не стал раскрывать подробности. Однако, как отмечается, Калининград, расположенный между Польшей и Литвой, вдали от остальной России, является и отличной передовой российской базой, и уязвимой целью.
Также отмечается, что Москва усиливает оборону Калининграда. В частности, она вскоре пополнится баллистическими ракетами "Искандер-М".
Комментарии
Цель, Калининград: ВВС ставят Путина на заметку
Угроза ракетных пусковых установок большой дальности в российском анклаве заставляет ВВС разрабатывать новую тактику для многодоменной атаки и рассредоточенной обороны.
AFA 2019: «Если мы должны пойти туда, чтобы уничтожить, например, Калининградскую IADS (интегрированную систему противовоздушной обороны), пусть не будет никаких сомнений, что у нас есть план после этого», - командир ВВС США в Европа заверила журналистов здесь сегодня. «Мы учимся этому. Мы все время продумываем эти планы, и ... если это когда-нибудь осуществится, мы будем готовы к осуществлению ».
Генерал Джефф Харриджян заявил, что если агрессия России из стратегически расположенного калининградского анклава потребует ответа США, «это будет многодоменная, очень своевременная и эффективная возможность, которую мы предоставим, чтобы обеспечить нам доступ, необходимый нам в этой среде. «.
Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские", – сказал Алиханов.
Желаю всем мальчикам-начальникам анклавов, читать первоисточник, переведя его хотя бы через гугл транслейт.
Союз Советских Социалистических Республик (СССР)- уничтожен, наверное эта задача была куда тяжелее, чем калининградские ПРО
Все любят готовиться к прошедшим войнам. Губернатор калининградской области наверное решительным танковым броском прошил брешь в обороне противника, в образовавшийся прорыв направит танковые клинья и не ввязываясь в затяжные бои взял в котёл регулярные армии противника и разгромил )))
Ситуация такова, что если что то будет, то им будет очень больно и неприятно, а от нас и мокрого места не останется.
В европу направят танковые клинья...И что далее? Гейропейцы завяжут затяжные бои и начнут сплачиваться в партизанские отряды? ) Или пиндосы жахнут по танкам ракетами с ядерными боеголовками.Им не будет жалко тупых гейропейцев?