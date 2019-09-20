План США по прорыву ПВО Калининграда оценил губернатор Калининградской области

Заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о том, что у Штатов есть план прорыва российских ПВО в этом регионе прокомментировал РБК глава Калининградской области Антон Алиханов.

"Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские", – сказал Алиханов.

По его словам, у многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. "Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать", – посоветовал губернатор "планировщикам".

Ранее Харриган заявил, что у Пентагона уже все давно продумано. "Если нам придется уничтожить, например, калининградскую ПВО, пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план", – процитировало слова главкома издание Breaking Defense.

По словам генерала, Штаты все время продумывают планы, и если когда-нибудь будет нужно, они готовы их осуществить.

Харриган не стал раскрывать подробности. Однако, как отмечается, Калининград, расположенный между Польшей и Литвой, вдали от остальной России, является и отличной передовой российской базой, и уязвимой целью.

Также отмечается, что Москва усиливает оборону Калининграда. В частности, она вскоре пополнится баллистическими ракетами "Искандер-М".