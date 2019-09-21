Отель Radisson хотят построить у площади Сахарова в Барнауле

Стало известно, на каком участке в Барнауле планирует открыть четырехзвездочный отель одна из крупнейших гостиничных компаний мира Radisson Hotel Group.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края предварительно рассматривают участок в самом центре города – на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной, рядом с площадью Сахарова.

Этот вопрос и другие обсуждали в Москве губернатор региона Виктор Томенко с директором по развитию бизнеса Radisson Hotel Group Марией Зновой и представителями компании "ПремиумСтрой-Алтай".

"Мы заинтересованы в сотрудничестве. Для развития инфраструктуры, туризма и деловых связей Барнаулу необходима гостиница международного уровня с высокими стандартами обслуживания гостей", — констатировал Томенко.

Отметим, что несколько лет назад краевые власти уже обсуждали идею открытия отеля под брендом Hilton Hotels на территории строящегося курортного субкластера "Белокуриха-2". Однако в связи с тем, что основная концепция проекта нового курорта – расширение возможностей "материнского" курорта Белокуриха, что в первую очередь предусматривает строительство объектов с комплексом услуг по лечению и оздоровлению, а также в связи с ограничениями по этажности зданий, переговоры с инвестором были приостановлены.