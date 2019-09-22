Убившего двоих коллег сотрудника спецсвязи задержали хитростью в Брянске

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двоих сотрудников спецсвязи и похищении 7 млн рублей в Брянске, сообщает местное издание "Брянск Today".

31-летний мужчина оказался коллегой убитых. Он как ни в чем не бывало вышел на работу, но вел себя несколько странно.

Когда представилась возможность, полицейские, делая вид, что выбирают для опроса людей в произвольном порядке, выбрали и подозреваемого.

Он не догадался, что весь "спектакль" играли только для него. При первом же удобном случае его задержали.

Напомним, в ночь на 20 сентября неизвестный ворвался в отдел спецсвязи в Брянске, расстреляв двоих сотрудников. Они скончались на месте.

Целью налетчика были деньги – 7 миллионов рублей, которые готовились к перевозке. После этого, желая уничтожить улики, преступник поджег здание.