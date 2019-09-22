Оставить в воде умирающую собаку предложили в обществе защиты животных в Бийске

Найденную в реке собаку удалось пристроить в руки неравнодушных людей после отказа в обществе защиты животных, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".

"На берегу реки Бия была найдена собака породы алабай. Скорее всего, у него травмированы задние лапы, встать собака сама не могла, лежала в холодной воде", – рассказали нашедшие собаку.

Бийчане решили позвонить в общество защиты животных. "То, что мне там ответили... просто шок. Вы вообще для чего существуете в нашем городе? Начнем с того, что они просто не знают, что делать в таких ситуациях и как помочь животному! Сначала были отговорки, типа передержка работает до 15:00 и сегодня они собаку взять не могут. Мы нашли место, где можно оставить собаку на ночь. Позвонили и спросили, можно ли привезти завтра с утра. Оказалось, что для таких собак у них нет вольеров. После сотого звонка им они просто предложили бросить собаку там и перестали брать трубку!" – рассказала одна из нашедших алабая.

В итоге помогли неравнодушные люди. "К счастью, у нас есть знакомая ветеринар, которая любит то, чем занимается. Собаку забрали, осмотрели и теперь она в надежных руках. Так вот вопрос, зачем нам нужна организация по защите животных, если они просто не хотят ничего делать?" – возмущается жительница Бийска.