Слона из яблок, установленного на День города Ставрополя, растащили жадные жители

Жители Ставрополя растащили арт-объекты на Дне города / Фото и видео: vk.com/city_26

В Ставрополе жители уничтожили несколько арт-объектов, установленных в честь Дня города, сообщается в паблике "Регион-26 | Ставрополь".

"Как же стыдно. Жители Ставрополя даже не дождались окончания дня города. Да что там... не дождались даже темноты! И среди бела дня оборвали цветочную арку. Им домой нужнее, чем всему городу. Но арка — это не все. Слон из яблок стал голым просто за считанные минуты. Голым символом ставропольской жадности", — говорится в паблике.

Как рассказывают местные жители, люди просто снимали со слона яблоки и набивали ими свои сумки.

Кроме цветочной арки и слона из яблок пострадала также крона дерева, сделанная из сахарной ваты. День Ставрополя отмечался в субботу 21 сентября.