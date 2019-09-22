Слона из яблок, установленного на День города Ставрополя, растащили жадные жители

Жители Ставрополя растащили арт-объекты на Дне города / Фото и видео: vk.com/city_26
В Ставрополе жители уничтожили несколько арт-объектов, установленных в честь Дня города, сообщается в паблике "Регион-26 | Ставрополь".
"Как же стыдно. Жители Ставрополя даже не дождались окончания дня города. Да что там... не дождались даже темноты! И среди бела дня оборвали цветочную арку. Им домой нужнее, чем всему городу. Но арка — это не все. Слон из яблок стал голым просто за считанные минуты. Голым символом ставропольской жадности", — говорится в паблике.
Как рассказывают местные жители, люди просто снимали со слона яблоки и набивали ими свои сумки.
Кроме цветочной арки и слона из яблок пострадала также крона дерева, сделанная из сахарной ваты. День Ставрополя отмечался в субботу 21 сентября.
Комментарии
Халява, сэр, как это сладко...
Наоборот помогли. То бы гниль потом пришлось убирать, а так не пропали даром.
Никакого самоуважения и гордости! И вот теперь докажите, что россияне - не быдло.
гордый и самоуважаемый, кастрюлеголов, в зеркало давно не заглядывал?
А сколько стоит кило яблок в Ставрополи ?
Примерно 50 руб ? Видимо для людей которые тащили в нахаляву это деньги. Все претензии к тем, кто поставил россиян в такие условия....
На самом деле круг замыкается. Тех, кто поставил россиян в "такие условия", эти-же россияне и избирают. Москвичи по-маленьку просыпаются, бузят, но страна в целом довольна такими "условиями". А что касается моих гордости, самоуважения и зеркала, то я достаточно обеспеченный человек, чтобы покупать качественные продукты. Но общая ситуация меня беспокоит.
Старшее поколение: бабусечки и дедусечки , выросшие на принципах социализма, когда все было якобы народное, не могут избавиться от этой психологии, вот и берут яблоки. Но я бы никогда не назвала их быд..., как какой-то мимо-мозга-проходящий,
любящий кичиться своим достатком и видящий в этом свое достоинство.
Грязные и непонятно откуда взятые яблоки, которые висят на непонятном слоне, причем висят на каких-то толстых железяках, проткнутые. Да я бы и одного не взял. Причем не где-то же на улице, а на площадке на День города - понятно же, что не просто так (утром растащили, а те кто днем и вечером придут - они-то не увидят уже слона из яблок, не будет уже впечатлений, кроме злости на своих же земляков). Ну, блин, это все равно, что на снежный городок пред Новым годом придти и разломать все снежные и ледяные скульптуры, мол, все равно же растают. Ну ладно сняли одно проткнутое яблочко, фиг с ним... но стоять пакеты набивать. Деградация происходит тогда, когда перестаешь уважать не только себя, но и всех окружающих.
А я не верил, что в тех краях жадины и скряги живут, каких свет не видел. Теперь вот лично убедился.