Шойгу рассказал Кудрину, как большие расходы на оборону тормозят экономику страны

Министр обороны Сергей Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец" заявил, что не согласен с мнением председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что рост расходов на оборону тормозит развитие экономики страны, и посоветовал "не тратить меньше, а зарабатывать больше".

"Предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела. Просто говорить, что "расходы на оборону избыточны" – следовать давно прошедшей моде. Это все равно что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 году. И вообще, как сказал классик, "давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел", – сказал Шойгу.

По его словам, можно назвать "надуманным стенанием" мнение Кудрина о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.

"Некоторое время назад было очень модно выступать на тему, что наше сельское хозяйство – это "черная дыра", которая поглощает все вкладываемые в нее деньги, но не дает никакого обратного эффекта. Сейчас об этой "черной дыре" почему-то больше не говорят. Сейчас все гордятся тем, что у нас большие урожаи, что мы страну кормим сами. Но вот возникло бы подобное положение дел, если бы ранее в сельское хозяйство не были вложены значительные инвестиции?" – привел Шойгу пример.

Министр также вспомнил фразы юмориста Михаила Жванецкого. "В советское время было такое произведение у Михаила Михайловича. Дословно я его не вспомню. Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть. Стенания на тему, что у нас раздутый оборонный бюджет, построены, как мне представляется, на очень схожей логике. Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам", – рассказал Шойгу шутку.

Более того, как он отметил, вооруженные силы уже были сокращены почти в два раза за прошедшие несколько лет, а экономия на форме и вовсе стала чуть ли не одним из столпов, когда денег на нее стало тратиться гораздо меньше, чем ранее. Кроме того, большие средства экономятся благодаря огромному количеству установленных счетчиков.