Шойгу рассказал Кудрину, как большие расходы на оборону тормозят экономику страны

Министр обороны Сергей Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец" заявил, что не согласен с мнением председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что рост расходов на оборону тормозит развитие экономики страны, и посоветовал "не тратить меньше, а зарабатывать больше".
"Предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела. Просто говорить, что "расходы на оборону избыточны" – следовать давно прошедшей моде. Это все равно что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 году. И вообще, как сказал классик, "давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел", – сказал Шойгу.
По его словам, можно назвать "надуманным стенанием" мнение Кудрина о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
"Некоторое время назад было очень модно выступать на тему, что наше сельское хозяйство – это "черная дыра", которая поглощает все вкладываемые в нее деньги, но не дает никакого обратного эффекта. Сейчас об этой "черной дыре" почему-то больше не говорят. Сейчас все гордятся тем, что у нас большие урожаи, что мы страну кормим сами. Но вот возникло бы подобное положение дел, если бы ранее в сельское хозяйство не были вложены значительные инвестиции?" – привел Шойгу пример.
Министр также вспомнил фразы юмориста Михаила Жванецкого. "В советское время было такое произведение у Михаила Михайловича. Дословно я его не вспомню. Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть. Стенания на тему, что у нас раздутый оборонный бюджет, построены, как мне представляется, на очень схожей логике. Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам", – рассказал Шойгу шутку.
Более того, как он отметил, вооруженные силы уже были сокращены почти в два раза за прошедшие несколько лет, а экономия на форме и вовсе стала чуть ли не одним из столпов, когда денег на нее стало тратиться гораздо меньше, чем ранее. Кроме того, большие средства экономятся благодаря огромному количеству установленных счетчиков.
Комментарии
Тормозит бюрократия и бестолочи.
Сокращение расходов на оборону скажется в худшую сторону, а сокращение чиновников и депутатов - в лучшую!
Сколько Кудрин со своими замами "съедает" бюджетных денег?
0845 Золотые слова!
Кудрину бы посчитать сколько его друзья тратят на экономические форумы и каков выхлоп от этих посиделок. Достали своими либерастными мантрами о "снижении расходов на оборону и увеличении иностранных инвестиций". Очень хороший девиз подросшего поколения плохишей для продажи Родины за печенье и варенье.
Экономику тормозят гайдаровские недобитки в правительстве, серая мышка с синдромом отличницы из ЦБ и излишне топорные и ретивые патриоты из Кремля.