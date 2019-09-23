Рост зарплат вывел Алтайский край на 13 место в рейтинге регионов по среднему доходу

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, а на Алтае прибавка оказалась настолько заметной, что край занял одно из верхних мест в рейтинге по росту доходов на человека, сообщает РИА "Новости".
По данным исследования, среднемесячная зарплата выросла в Алтайском крае на 8,8% и составила 23 125 рублей. Республика Алтай оказалась на 31-м месте – рост на 7,2% при зарплате в 28 037 рублей.
В целом темпы роста заработных плат опередили общероссийские в 31 регионе. По итогам первого полугодия среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей.
В исследовании учитывался не только темп роста зарплаты, но и количество товаров и услуг, которые на нее можно приобрести. Сравнительная покупательная способность рассчитывалась как отношение зарплаты после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах.
В среднем по России на зарплату можно купить 2,53 фиксированного набора. В Алтайском крае – 1,61, а в Республике Алтай – 1,74. По этому показателю край практически в самом конце рейтинга – пятый снизу.
Наиболее заметную прибавку к зарплате получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста в Ямало-Ненецком округе, где средний доход составляет 90 369 рублей.
Комментарии
Ну все, нарисовали статистику.....как была 12, так и осталась.....брехуны......чтобы вам жить на такую зарплату
Стабильность обозначена, идем дорогой проложенной папой Карло.
Прочитал новость и жить стало легче
наглая ложь насчет роста
Хоть тыщу раз заповторяйтесь ХАЛВА-Халва-Халва..Слаще во рту не станет
такое ощущение что три четверти населения страны, агенты госдепа и купленные на американские деньги навальновские прихвостни, потому что никак не хотят верить государственной статистики говорящей нам о том, что жить становиться легче, жить становится веселее....
Как уже достало враньё на всех уровнях и по любому поводу!
23.09.2019 12:22
Леонид Рудаков_odnoklassniki
Как уже достало враньё на всех уровнях и по любому поводу!
Почему враньё???Вот недавняя публикация.Выросли ведь зарплаты в крае!
Депутаты думы Барнаула исполнили указ Томенко и подняли зарплату чиновникам. И себе
3 сентября 2019 г., 06:01, ИА "Амител", Александра Черданцева
То есть за счет роста зарплаты депутатов мы поднимаемся выше по статистике?! Какие молодцы, поднимают с колен статистику. Уже и не последние мы люди....
Но спасибо за это стоит сказать губернатору региона Виктору Томенко, который направил 1,5 млрд рублей на рост зарплат данной категории бюджетников по всему краю.
23.09.2019 13:30
- гость -
Вы в какой должности в администрации?