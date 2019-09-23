Рост зарплат вывел Алтайский край на 13 место в рейтинге регионов по среднему доходу

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, а на Алтае прибавка оказалась настолько заметной, что край занял одно из верхних мест в рейтинге по росту доходов на человека, сообщает РИА "Новости".

По данным исследования, среднемесячная зарплата выросла в Алтайском крае на 8,8% и составила 23 125 рублей. Республика Алтай оказалась на 31-м месте – рост на 7,2% при зарплате в 28 037 рублей.

В целом темпы роста заработных плат опередили общероссийские в 31 регионе. По итогам первого полугодия среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей.

В исследовании учитывался не только темп роста зарплаты, но и количество товаров и услуг, которые на нее можно приобрести. Сравнительная покупательная способность рассчитывалась как отношение зарплаты после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах.

В среднем по России на зарплату можно купить 2,53 фиксированного набора. В Алтайском крае – 1,61, а в Республике Алтай – 1,74. По этому показателю край практически в самом конце рейтинга – пятый снизу.

Наиболее заметную прибавку к зарплате получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста в Ямало-Ненецком округе, где средний доход составляет 90 369 рублей.