Имя убийцы Михаила Круга и судьбу всех напавших на певца рассказали в СК

Следственный комитет сообщил, что ему удалось установить все детали убийства певца Михаила Круга, совершенного 17 лет назад в Твери, сообщает ведомство.

По данным СК, Круга застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов, когда певец "внезапно возник" на пути у бандита в ходе ограбления.

Напомним, 30 июня 2002 года в дом Круга в поселке Мамулино проникли грабители, один из которых и убил певца. Однако тогда раскрыть убийство не удалось из-за отсутствия "непосредственных свидетелей и недостаточности полученных улик".

На причастность к убийству тогда проверялся член указанной банды Александр Агеев, который полностью отрицал свою вину. Каких-либо прямых доказательств не было. Однако в 2019 году получена дополнительная информация, в связи с чем предварительное следствие по делу было возобновлено. Сейчас Агеев отбывает пожизненное лишение свободы за совершение ряда заказных убийств.

После беседы Агеев дал признательные показания о нападении им совместно с Веселовым на дом Круга. Агеев сообщил, что убийство не планировалось. А в дом они залезли по указанию криминального авторитета города Твери, известного как Лом, погибшего в 2006 году. По информации членов банды, Круга с семьей в указанный вечер не должно было быть дома. Бандиты намеревались лишь похитить антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи.

Однако Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Когда на их пути возник Круг, Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета ТТ, а затем застрелил собаку.

Сам Веселов был убит в марте 2003 года другим участником банды "Тверские волки" Александром Осиповым, который также отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Осипов рассказал, что убил Веселова, чтобы отомстить за Круга. Он сообщил, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества и, узнав, что в смерти кумира виновен Веселов, застрелил того в лесу.

С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела.