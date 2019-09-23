Массовое сокращение госслужащих пройдет в России

Реформа в сфере госуправления в России начнется в 2020 году, сообщает РИА "Новости".
В ходе реформы сократится численность госслужащих. Оставшимся сотрудникам будут повышены зарплаты. Заместитель главы Минфина пояснила, что это необходимо для того, чтобы поддерживать уровень зарплаты сотрудников. Если не принять такой меры, то зарплаты чиновников будут индексироваться только на уровень инфляции.
"Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь", – сказала Татьяна Нестеренко.
Реформу планируют провести в два этапа. На первом произойдет сокращение сотрудников госаппарата, а на втором – его реформирование.
Комментарии
я так понимаю сократят исключительно рядовой состав, тот что с людьми работает, и будут конские очереди во всяких налоговых, росреестрах и т.д.
23.09.2019 08:18
месный
естественно, так и будет, россельхознадзор когда сокращали в 2008, то простых служащих сократили до минимума, а вот начальства прибавилось, а когда уж минприроды создавали и объединяли 3 управления то в итоге получилось 5 управлений))))))), и одно начальство осталось, а простых служащих практически нет, зп простым служащим тоже не добавили)))))
КАКИЕ ОЧЕРЕДИ 21 ВЕК. Электронное общение.Чем меньше гос аппарат тем крепче экономика.Бизнесу вообще министры не нужны.
В моей образовательной организации пять лет назад (по отчету начальства) было 38% преподавателей и 62% администрации, сторожей, охранников, водителей начальства, техничек и т.д.
Всего 38%