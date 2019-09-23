Барнаульский застройщик выкупил под большие дома землю, где сейчас продают шаурму

Общая площадь всех трех участков составила около 0,56 га / Фото: altayrealt.ru
В Барнауле прошел аукцион, на который выставлялось имущество обанкротившейся компании "СтройГАЗ", пишет "Алтайский портал недвижимости".
На аукционе были предложены три земельных участка, расположенные на проспекте Красноармейском, 50, 52 и 52а. Единственным участником и победителем стала ПСК "Строительная перспектива".
Как следует из протокола торгов, земли вместе с постройками выкуплены по стартовой цене – 86,6 млн рублей.
Общая площадь всех участков составила около 0,56 га. Первый пустует, на втором расположено здание площадью 178,5 кв. метра, в котором работают кафе "Шаверма" и бар "Заправка". На третьем участке стоит ветхий двухэтажный деревянный жилой дом площадью 134 кв. метра.
Вид разрешенного использования первого участка – для строительства многоквартирных домов девять и более надземных этажей со встроенными и пристроенными объектами. Про две другие территории указана только категория – земли населенных пунктов, однако не исключено, что в ближайшем будущем здесь появится новый ЖК.
Комментарии
И опять высотки в историческом центре...
и опять колом все
16:32, это проблема жильцов, а не застройщика, вся уськова, или ускова как ее там, колом стоит, и норм! жить в матрешках - круто, че скажешь!
и как всегда без парковок на всех
и как всегда без парковок на всех
ну там вообще негде будет паркануться. ибо. далее - налогая, новая прокуратура на место особняка михайлоа и свечка-пенис
И опять высотки в историческом центре...
Только не надо про исторический центр. Молодость там провел. Обшарпанные типовые девятиэтажки и старые частные дома развалюхи. И всё.
Пожалуй, только кинотеатр "Первомайский" был каким-то более менее памятником.