Барнаульский застройщик выкупил под большие дома землю, где сейчас продают шаурму

Общая площадь всех трех участков составила около 0,56 га / Фото: altayrealt.ru

В Барнауле прошел аукцион, на который выставлялось имущество обанкротившейся компании "СтройГАЗ", пишет "Алтайский портал недвижимости".

На аукционе были предложены три земельных участка, расположенные на проспекте Красноармейском, 50, 52 и 52а. Единственным участником и победителем стала ПСК "Строительная перспектива".

Как следует из протокола торгов, земли вместе с постройками выкуплены по стартовой цене – 86,6 млн рублей.

Общая площадь всех участков составила около 0,56 га. Первый пустует, на втором расположено здание площадью 178,5 кв. метра, в котором работают кафе "Шаверма" и бар "Заправка". На третьем участке стоит ветхий двухэтажный деревянный жилой дом площадью 134 кв. метра.

Вид разрешенного использования первого участка – для строительства многоквартирных домов девять и более надземных этажей со встроенными и пристроенными объектами. Про две другие территории указана только категория – земли населенных пунктов, однако не исключено, что в ближайшем будущем здесь появится новый ЖК.