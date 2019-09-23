Россиян предложили лишить дополнительных доходов, назвав их "неквалифицированными"

Центробанк подготовил новую редакцию законопроекта об инвестициях, согласно которому обычные россияне получат статус "неквалифицированный инвестор" и им будет запрещено вкладывать в акции более 50 тыс. рублей в год, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Число категорий инвесторов предлагается снизить. Право совершать операции с ценными бумагами получат "особо защищаемый неквалифицированный инвестор", "простой неквалифицированный инвестор" и "квалифицированный инвестор".

Разница заключается в средствах и возможностях инвестировать в отечественные или иностранные ценные бумаги.

Так, "неквалифицированный инвестор" сможет вкладывать в иностранные акции и другие активы не более 50 тыс. рублей в год. Планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята до 1,4 млн рублей.

Как считают эксперты, такое нововведение отсечет от внутреннего российского розничного инвестиционного рынка более 90% его участников.

В ЦБ объяснили инициативу тем, что желают защитить начинающих участников фондового рынка от убытков, пишет РБК. При этом, как подчеркнул регулятор, все предложенные в поправках суммы можно будет обсудить, будут учтены и отдельные предложения участников финансового рынка, а также последние тенденции европейского регулирования рынка.