Высотный дом появится в тихом центре Барнаула возле старообрядческой церкви

Заявки от участников принимаются до 18 октября / Фото: altayrealt.ru

На аукцион попал участок земли, предназначенный для строительства многоквартирного дома и расположенный по улице Партизанской, 199, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Участок зарос кустарниками и сорной травой. Покупателю необходимо расчистить его за свой счет. Имеются условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.

Площадь – 2 252 кв. метра. Вид разрешенного использования – жилая застройка, целевое назначение – многоквартирные дома в девять и более надземных этажей, в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами.

Стартовая цена (ежегодная арендная плата) чуть более 9,9 млн рублей. Заявки от участников принимаются до 18 октября, после чего будут подведены итоги торгов.

Территория находится в федеральной собственности, торги проведет Межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай. Победитель получит право аренды земли сроком на 2 года и 8 месяцев.

В настоящее время по соседству с участком (Партизанская, 201) уже возведен кирпичный жилой дом. По улице Партизанской, 203 строится высотка. В целом в данном микрорайоне идет активная реновация частного сектора. Ранее был частично запущен проект развития микрорайона, ограниченного улицами Партизанская, Челюскинцев, Папанинцев и переулком Ядринцева. Планируется, что там должны появиться даже 25-этажные жилые дома, а также школы, детские сады, парковочные, торговые и спортивные комплексы.