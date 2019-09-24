Пережившие ледниковый период рачки поселились на Алтае и выгнали конкурентов

Ученые обнаружили на Алтае генетические линии местных дафний, которые пережили ледниковые периоды плейстоцена, сообщает издание Indicator со ссылкой на научный журнал PLOS One.

Род Daphnia – это планктонные ветвистоусые рачки. Они встречаются в озерах, болотах, прудах и лужах. Их используют как корм для рыб и определения токсичности воды.

География распространения этих обитателей континентальных водоемов была недостаточно изученной, в связи с чем этому вопросу посвятила свою работу группа исследователей Института проблем экологии и эволюции РАН и Института систематики и экологии животных СО РАН совместно с коллегой из Университета штата Нью-Йорк в Буффало.

Они выбрали группу видов Daphnia longispina, названную так в честь ее первого описанного вида. На протяжении 13 лет ученые ловили дафний сачком и анализировали распределение и происхождение животных в регионе методом молекулярных часов.

Этот метод позволяет определить степень родства групп организмов и примерно оценить время их обособления как видов. Для этого сравнивают последовательности ДНК, которые довольно консервативны и изменяются с относительным постоянством.

Результаты показали, что горные и предгорные районы Сибири – Саяны и Алтай – сохранили уникальных рачков Daphnia turbinata или Daphnia umbra.

Изучив географическое распределение комплекса видов D. longispina, ученые установили, что одна из ранее обособившихся генетических групп занимает ныне промежуточную территорию между двумя другими группами – горные и предгорные области Саян и Алтая.

Именно она, выжившая в самые неблагоприятные времена ледникового периода, сдерживала распространение своих соседей при их расселении в период улучшения климатических условий и служила "живым барьером".