Лишать водительских прав за езду пьяным на самокате предложил Милонов

Автовладельцев, которые на велосипеде или самокате нарушают ПДД, предложили лишать водительского удостоверения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение депутата Госдумы Виталия Милонова, направленное в адрес главы МВД Владимира Колокольцева.

Милонов отметил, что в последние годы в России становится более популярным велодвижение. При этом с каждым годом растет число аварий с участием самокатов, велосипедов, моноподов и гироскутеров. Однако их водители юридически не считаются участниками дорожного движения и ответственность у них минимальная.

По словам Милонова, "владельцы велосипедов и прочих самодвижущихся приспособлений зачастую сами становятся виновниками различных дорожных происшествий, в которых страдают и гибнут люди".

Депутат уверен, что у МВД и ГИБДД нет действенных механизмов по нормализации ситуации в этой области. В связи с этим он предложил лишать водительских прав, если, к примеру, водитель велосипеда или самоката грубо нарушает ПДД или находится в состоянии алкогольного опьянения. Если, конечно, такие документы имеются у нарушителя.

Если водительского удостоверения у нарушителя нет, то он должен нести серьезную административную ответственность и "быть отстранен от возможности получения соответствующего удостоверения на длительный срок", считает депутат.