Охранники "Магнита" дубинками избили парня. Вступилась только пенсионерка

Жители Красноярска стали свидетелями избиения молодого человека охранниками "Магнита" за то, что он отказался показывать содержимое своей сумки, сообщает ТВК.

На видеозаписи видно, как двое сотрудников торговой сети бьют дубинками парня, а затем один из них использует против него перцовый баллончик.

На этом "задержание нарушителя" не заканчивается. Горожанина снова бьют дубинкой, а затем используют удушающий прием.

Одна из пенсионерок откликается на призыв получающего удары гражданина о помощи, и пытается оттащить от него охранников, но ей это не удается.

В пресс-службе красноярской полиции уточнили, что по факту инцидента проводится проверка.

"Идет разбирательство, в ходе которого будет дана оценка действиям охранников и всей ситуации, – уточнили в ведомстве. – Причины конфликта не установлены".