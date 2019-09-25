РБК: "Сбербанк" хочет запустить приложение для покупки авто

Сбербанк собирается запустить маркетплейс для продажи автомобилей, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Планируется, что через него клиенты смогут оформлять покупку как новых, так и подержанных машин.

В качестве аналога приводится пример уже действующего сервиса Сбербанка, который используют аккредитованные финансовой организацией застройщики для реализации недвижимости.

В частности, там можно найти квартиру, подать заявку на приобретение ее в ипотеку, провести правовую экспертизу и зарегистрировать сделку.

Источник уточняет, что для реализации аналогичного сервиса для авторынка ведутся переговоры с крупнейшими игроками в сфере. В качестве одного из потенциальных партнеров называют "Авто.ру".

Отметим, что уже сейчас через "Сбербанк Онлайн" можно оформить кредит на приобретение транспортного средства.