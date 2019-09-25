Роскомнадзор начал монтаж оборудования для устойчивого Рунета

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о том, что оборудование, необходимое для реализации закона об устойчивом Рунете, уже начали монтировать. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, уже в конце сентября стартует его пилотное тестирование в одном из регионов России. В каком именно – держат в секрете. Все крупные операторы связи присоединились к проекту. В тесном сотрудничестве с ними и пройдут испытания.
"Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно, – поделился планами Жаров. – И потом уже протестируем его в боевом режиме".
О деталях испытаний руководитель Роскомнадзора предпочел не рассказывать, уточнив, что "все идет нормально". Он пояснил, что после получения результатов обязательно поделится ими с журналистами.
Ранее Роскомнадзор подготовил правила изоляции российского сегмента интернета. Их суть заключается в запрете маршрутизации сообщений электросвязи через сети связи, расположенные за пределами России.
Исключение составляет Калининградская область, которой для связи с другими регионами РФ такие сети необходимы. Кроме того, запрет не распространяется на посольства, консульства и представительства страны за рубежом.
Комментарии
Деньги истратят и выведут за бугор - устойчивого Рунета не получат...
Властям не нравится, что через интернет люди узнают правду про проделки чиновников и депутатов
Сколько там млрд. рублей вбухали? 32млрд было
Звучит как начало монолога в "Комеди клаб"
точнее - для отключения интернет!
Эх плакали наши с вами налоги. Все же заметили что все все инициативы государства заканчиваются только обогащением верхушки.
Давно пора США начать интернетное обеспечение России со спутников напрямую в каждый дом. И за интернет платить не надо будет.
У Трампа импичмент - а несменяемый Интернет уничтожит...