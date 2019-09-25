Роскомнадзор начал монтаж оборудования для устойчивого Рунета

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о том, что оборудование, необходимое для реализации закона об устойчивом Рунете, уже начали монтировать. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, уже в конце сентября стартует его пилотное тестирование в одном из регионов России. В каком именно – держат в секрете. Все крупные операторы связи присоединились к проекту. В тесном сотрудничестве с ними и пройдут испытания.

"Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно, – поделился планами Жаров. – И потом уже протестируем его в боевом режиме".

О деталях испытаний руководитель Роскомнадзора предпочел не рассказывать, уточнив, что "все идет нормально". Он пояснил, что после получения результатов обязательно поделится ими с журналистами.

Ранее Роскомнадзор подготовил правила изоляции российского сегмента интернета. Их суть заключается в запрете маршрутизации сообщений электросвязи через сети связи, расположенные за пределами России.

Исключение составляет Калининградская область, которой для связи с другими регионами РФ такие сети необходимы. Кроме того, запрет не распространяется на посольства, консульства и представительства страны за рубежом.