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Выбери преподавателя и пригласи на урок: АлтГТУ запускает уникальный проект

, ИА "Амител"
Проект дает школьникам возможность получить дополнительные знания по предметам

В рамках проекта "Пригласи ученого АлтГТУ" школам Алтайского края предложено выбрать интересную тему и преподавателя из представленного АлтГТУ списка и пригласить на занятие.

В списке – более 50 интерактивных занятий, которые организуют преподаватели и ученые АлтГТУ. Они готовы провести как лекционные, так и практические занятия со школьниками по различным дисциплинам – физике, математике, информатике, химии, экономике, иностранным языкам, истории. Особый интерес вызовут практические занятия ученых института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, энергетического факультета и факультета специальных технологий.

Как отмечают на факультете довузовской подготовки Алтайского государственного технического университета, школьники смогут получить дополнительные знания по предметам, познакомиться с научными достижениями в различных областях науки. "От сельских школ мы тоже ждем заявок, – подчеркивает Николай Белоусов, декан факультета довузовской подготовки. – Для них мы организуем научные десанты ученых АлтГТУ. От одной школы не более пяти человек. Занятия школой не оплачиваются".

Заявки необходимо направлять на электронную почту yarovicova.vica@mail.ru.

Телефон для справок: (3852) 29-08-92

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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