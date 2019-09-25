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Отопительный сезон стартовал в Барнауле. Первыми обогрели детсады

, ИА "Амител"
Семь дошкольных образовательных учреждений подали заявки на подключение теплоснабжения
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

25 сентября в Барнауле начался отопительный сезон. Первые заявки поступили от детских садов, сообщает пресс-центр мэрии.

Тепло уже начало поступать в семь дошкольных учреждений, которые известили о такой необходимости. Отопление социально значимых объектов осуществляется в приоритетном порядке.

Первый замглавы городской администрации, руководитель аппарата Вячеслав Франк поручил вести постоянный мониторинг температурного режима во всех образовательных учреждениях города.

Горожанам предоставили возможность прогреть батареи тогда, когда они посчитают нужным. Для этого жильцам нужно обратиться в управляющую организацию. Она, в свою очередь, передаст пожелания потребителей в теплоснабжающую организацию для подачи теплоносителя на объект.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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