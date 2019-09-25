Бывшего замминистра здравоохранения Алтая подозревают в получении взятки - СМИ

Бывшего замминистра здравоохранения Алтайского края Елену Кравец подозревают в получении взятки, сообщает "Толк" со ссылкой на свои источники.
На чиновницу якобы вышли через сотрудника компании-поставщика. До этого силовики задержали менеджера компании, которая занимается поставкой лекарственных средств.
Операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ по Алтайскому краю и сотрудники регионального МВД, пишет издание.
До середины июля 2019 года Кравец занимала должность замминистра – на этот пост ее назначила бывшая глава ведомства Ирина Долгова. С приходом нового министра Дмитрия Попова чиновницу понизили до начальника профильного отдела. Сейчас на сайте министерства значится как начальник отдела лекарственного обеспечения.
Издание отмечает, что в Минздраве региона на условиях анонимности информацию подтвердили.
Комментарии
Наконец то! Сколько лет это продолжалось.... еще бы краевую копнули
А сколько взяла то?! Чисто для интереса, а то сумма поди незначительная как у того таможенника.
Подозревают - не значит, что докажут. "Операцию по задержанию проводили ..." в отношении другого человека, а из статьи можно сделать вывод, что задержали Кравец. Ох уж эти журналисты. Одних слов мало, нужно за руку схватить и видео дачи взятки записать. Так что не посадют тётеньку, но и обратно вряд ли возьмут.