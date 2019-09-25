Бывшего замминистра здравоохранения Алтая подозревают в получении взятки - СМИ

Бывшего замминистра здравоохранения Алтайского края Елену Кравец подозревают в получении взятки, сообщает "Толк" со ссылкой на свои источники.

На чиновницу якобы вышли через сотрудника компании-поставщика. До этого силовики задержали менеджера компании, которая занимается поставкой лекарственных средств.

Операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ по Алтайскому краю и сотрудники регионального МВД, пишет издание.

До середины июля 2019 года Кравец занимала должность замминистра – на этот пост ее назначила бывшая глава ведомства Ирина Долгова. С приходом нового министра Дмитрия Попова чиновницу понизили до начальника профильного отдела. Сейчас на сайте министерства значится как начальник отдела лекарственного обеспечения.

Издание отмечает, что в Минздраве региона на условиях анонимности информацию подтвердили.