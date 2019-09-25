Алтайские хирурги впервые удалили 10-сантиметровую опухоль у сердца

Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства провели сложнейшую операцию по удалению 10-сантиметровой опухоли у 12-летней девочки, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Новообразование в груди оттесняло сердце вправо и оказывало давление на корень легкого. Хирургическое вмешательство в таких ситуациях сопряжено со смертельным риском, но оно необходимо.

"На консилиуме было решено удалять опухоль эндоскопическим способом, через небольшие проколы, – рассказал оперирующий хирург Константин Тен. – Поскольку такое хирургическое вмешательство менее травматично для ребенка".

Алтайские медики впервые удаляли таким способом столь крупную опухоль. Раньше подобные процедуры российские врачи проводили только в Москве.

Двухчасовая операция прошла успешно. На второй день пациентка начала ходить.

Она утверждает, что чувствует себя удовлетворительно и уже готова отправиться домой. Медики уверены, что скоро девочка вернется к привычному образу жизни.